Последнее обновление: 18.10.2021 20:36

МВД Беларуси опубликовало список экстремистских формирований

МВД Беларуси опубликовало список экстремистских формирований согласно принятому недавно постановлению Совмина РБ №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма».

В список включены две группы граждан. «…в этом перечне - группа граждан, объединенная посредством интернет-сайта «Дзе.чат». Решение о признании экстремистским формированием и запрете его деятельности принято 18 октября 2021 года МВД», - говорится в сообщении МВД РБ.

«Группа граждан, объединившаяся посредством сайта «dze.chat», осуществляет экстремистскую деятельность», - гласит 2-й пункт переченя.

Первым пунктом в перечне значится объявленная экстремисткой КГБ инициатива «Рабочы рух».

«Группа граждан, объединившаяся в инициативу «Рабочы Рух», посредством сайта «stachka.org» и закрытой Telegram-группы «Расширенный круглый стол», осуществляет экстремистскую деятельность», - говорится в 1-м пункте перечня.

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