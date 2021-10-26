Лукашенко о «Леопардах» и планах «крупных стран» на Беларусь

Лукашенко назвал «крайними негодяями» членов НАТО за «подтянутые к границе» танки, а также рассказал о планах «крупных стран» на Беларусь.

«Если мы этот период не переживем, не выстоим, мы не будем государством. Наши дни будут сочтены. Потому что я уже говорил: крупные государства пытаются разделить мир между собой. А как разделить - наклонить, раздавить, вытереть ноги. А нам надо выстоять. Вот задача. А еще и конституционные преобразования провести, а еще "перамен" хотите, а еще полномочия раздать. Ну раздадим. Но это вы захотели", - заявил Лукашенко.

"Надо выдержать, надо выстоять. И мы выстоим, если вы будете слушать и слышать, что я вам говорю. Вопрос сегодня не во мне и не в удержании власти Лукашенко. Не в этом дело… Вы прекрасно видите…. что происходило и что от нас хотят. Вчера уже "Леопарды" подкинули к нашей границе - танки", - продолжил он.

«Ты, Юра, смотри тут, (ты же генерал кроме всего прочего, что они там творят за пределами», - обратился Лукашенко к своему помощнику-инспектору по Гродненской области Юрию Караеву. - «Вовремя подсказывайте. Негодяи крайние. Боюсь, чтобы они войнушку не развязали здесь».