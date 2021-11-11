Последнее обновление: 11.11.2021 18:05

Лукашенко потребовал от правительства сухих дров для мигрантов и ответа на 5-й пакет санкций ЕС

Лукашенко сегодня на совещании с руководством Совмина потребовал обеспечить находящихся у границы мигрантов сухими дровами и подготовить жесткий ответ на готовящийся пятый пакет санкций ЕС.

«Лукашенко не мог обойти стороной и ситуацию на границе с мигрантами. Он поручил дополнительно обратить внимание на вопросы помощи беженцам на границе, особенно беременным и детям… …поручил подвезти им сухих дров», - сообщила пресс-служба Лукашенко.

Попутно, МИД РБ поставлена задача «очень жестко поднимать соответствующие вопросы в ООН и других международных структурах».

"Слишком много нас начали пугать пятым пакетом. На этот пятый пакет, Роман Александрович (премьер Головченко), Вам было поручение: мы им прощать ничего не должны", - заявил Лукашенко.

"Министерству обороны, КГБ, погранвойскам - обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши. Вы видите, что 15 тыс. уже военнослужащих, танки, бронетехника, вертолеты полетели с самолетами. Они подтянули к нашей границе, притом в наглую, не предупредив никого", - потребовал он.

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