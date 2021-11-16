Лукашенко о разговоре с Меркель: Пока без подробностей, но я внес предложение

Лукашенко на проходящем сегодня совещании о ситуации на белорусско-польской границе заявил, что пока не может раскрыть подробности состоявшего в понедельник разговора с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель, но сообщил, что внес предложение по развязке ситуации.

«Обсуждалась проблематика вокруг беженцев и обстановки на границах. Лукашенко внес предложение в целом по развязке ситуации. Стороны договорились, что пока не будут озвучивать конкретные подробности. Ангела Меркель взяла паузу, чтобы обсудить соответствующий вопрос с членами Евросоюза. Затем должен состояться еще один телефонный разговор…», - сообщает БелТА.

"Первый вопрос - беженцы, эскалация на Государственной границе. Мы пришли к единому мнению, что эскалация никому не нужна - ни Европейскому союзу, ни Беларуси. И допустить эскалации, как бы кому-то этого ни хотелось, вплоть до горячего столкновения, мы не можем. Да мы никогда и не шли на эту эскалацию. Я только что сказал, что на границе с той стороны около 20 тыс. вооруженных людей. Мы не развернули ни одного взвода, ни одной роты - военных - там, на границе. Такого приказа Главнокомандующий Вооруженными Силами армии не отдавал. Но планы противодействия любой агрессии с их стороны мы имеем. Такую команду министру обороны и другим генералам, силовым структурам я отдавал", - не стал Лукашенко раскрывать подробности.

«Второй вопрос - приток беженцев. У нас, конечно, разные на это взгляды. Что в Европейском союзе, что в Беларуси, взгляды разные. Очень они озабочены притоком беженцев в Беларусь", -сказал он.

"Но они абсолютно не знают, что не мы их сюда зовем, и не знают, что около 5 тыс. на сегодняшний день (два дня назад был 4681 человек) - это люди, которых мы за осень вернули обратно. То есть мы не собираем по всему миру беженцев и не привозим в Беларусь, как Польша проинформировала Европейский союз. Те, кто законно приезжает в Беларусь, мы их здесь принимаем. Так же, как и в любой другой стране. У кого хоть малейшее нарушение закона - в самолет и обратно. Вот таких около 5 тыс. на сегодняшний день. Я проинформировал канцлера Германии по этому вопросу", - заявил Лукашенко.

Далее, он поддержал актуальность оружейной темы.

"К нам не может быть никаких претензий. Мы делаем все, чтобы защитить этих людей. Самое опасное - это попытка подбросить в этот лагерь оружие. Мы отвлекаем колоссальные силы, чтобы это предотвратить", - утверждает Лукашенко.