Погранслужба Польши говорит о нарушении границы, Госпогранкомитет РБ – нет доказательств

Поверенный в делах Беларуси Александр Чесновский был вызван в МИД Польши, где ему был заявлен решительный протест по факту вторжения на территорию Польши с территории Беларуси неустановленных вооруженных людей в форме.

Как сообщает Пограничная служба Польши, главный командующий стражи генерал-майор Томаш Прага и командир Подляского отряда полковник Анджей Якубашек также обратились в белорусским коллегам с просьбой разъяснить происходящее.

В качестве ответа Госпогранкомитет РБ упрекнул польских коллег в практике бездоказательных обвинений.

"… недавнее заявление о "заходе" 2 ноября с территории Беларуси неустановленных вооруженных лиц в форме не имеет оснований. В очередной раз мы видим лишь голословные заявления польских должностных лиц без предоставления каких-либо доказательств и объективных свидетельств. Более того, сообщение распространяется польскими спецслужбами в обход имеющихся механизмов обмена информацией по линии пограничных уполномоченных сторон. Это говорит о том, что главная цель этих действий лежит в плоскости эскалации напряженности и дальнейших попыток формирования негативного образа Беларуси", - заявил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

Он утверждает, что «создавая подобные провокационные вбросы и фейки, польская сторона пытается оправдать проводимую вблизи белорусской границы милитаризацию, а также продление режима чрезвычайного положения на своей приграничной территории».