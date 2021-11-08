Последнее обновление: 08.11.2021 11:47

Польша обвиняет власти Беларуси в эскалации ситуации на границе

Польша обвиняет белорусские власти в преднамеренной эскалации миграционного кризиса, что может обернутся новыми жертвами на границе.

«Я убежден, это даже не впечатление, я убежден, что белорусские власти стремятся к эскалации, к эскалации, которая приведет к тому, что будут смертельные жертвы на какой-либо из сторон», - заявил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик в эфире Польского радио.

Сегодня на трассу, ведущую к границе с Польшей, вышла многочисленная группа мигрантов с вещами.

Пресс-секретарь министр-координатора польских спецслужб Станислав Жарин назвал этот марш мигрантов самой крупной попыткой незаконного проникновения в Польшу. Он отметил, что мигрантами руководят беларусские силовики, а в толпе преимущественно состоит из молодых мужчин.

«Началась крупнейшая попытка силового вторжения в Польшу», - написал Жарин в Twitter.

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