Парламент Польши одобрил возведение заграждений на границе с Беларусью

Парламент Польши окончательно одобрил строительство укрепленного заграждения вдоль границы с Беларусью протяженностью более 100 километров.

В пятницу, 29 октября, польский Сенат проголосовал за соответствующий законопроект, который был принят две недели назад нижней палатой - Сеймом.

Для вступления в силу документ должен подписать президент Анджей Дуда. Как ожидается, это произойдет в ближайшие дни, передает DW.

Пограничный барьер стоимостью 353 млн евро, который Варшава намерена возвести вдоль белорусской границы из-за наплыва нелегальных мигрантов, должен быть оборудован датчиками движения. Кроме того, проект предусматривает, что никто не сможет приближаться к новому пограничному заграждению ближе, чем на 200 метров.