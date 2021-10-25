Последнее обновление: 25.10.2021 15:08

Польша направит около 10 тыс. военных на охрану границы с Беларусью

Общая численность военных, направленных на охрану польской границы с Беларусью, составит вскоре 10 тыс. человек.

"Вскоре безопасность границы будут поддерживать примерно 10 тыс. военнослужащих", - сообщил в понедельник глава министерства обороны страны Мариуш Блащак, передает Интерфакс.

По словам Блащака, эти меры приняты после поступления информации от польских пограничников, которые сообщили об очередных случаях силовых попыток пересечения границы со стороны нелегалов с белорусской стороны.

Накануне польские пограничники сообщили, что две агрессивные группы нелегалов, примерно по 60-70 человек в каждой, закидали на границе сотрудников польской пограничной службы и военных камнями и палками. В результате два солдата были госпитализированы, но попытки пересечения границы были пресечены.

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