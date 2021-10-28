Последнее обновление: 28.10.2021 17:43

Адвокат Виктора Бабарико исключен из коллегии адвокатов

Дисциплинарная комиссия исключила Евгения Пыльченко из Минской городской коллегии адвокатов, сообщил бывший адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский.

"Сегодня вечером дисциплинарная комиссия Минской городской коллегии адвокатов решила подвергнуть адвоката Евгения Пыльченко исключению из коллегии. Пару дней назад такое же решение было принято в отношении адвоката Натальи Мацкевич", - сообщил Лаевский в своем телеграм-канале.

Ранее, власти лишили адвокатского статуса Дмитрия Лаевского, Наталью Мацкевич, Александра Пыльченко.

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