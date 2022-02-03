Последнее обновление: 03.02.2022 18:44

Кубраков заявил, что не допустит хаоса и провокаций на улицах во время референдума

Глава МВД Беларуси Иван Кубраков заявил, что силовики будут оперативно реагировать на изменение обстановки в стране во время республиканского референдума и не допустят ее дестабилизации.

"Мы готовы к оперативному реагированию на изменения оперативной обстановки, не допустим хаоса на наших улицах и провокаций», - пояснил он, о каких изменениях обстановки идет речь.

"Работа по пресечению деятельности деструктивных сил, которая сосредоточена в интернете, ведется постоянно", - также сказал Кубраков, которого цитирует «СБ сегодня».

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