МВД РБ опубликовало комментарий к постановлению «О мерах противодействия экстремизм»

МВД Беларуси в официальном комментарии подтвердило, что принятое 12 октября 2021 года постановление Совмина №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» действительно регламентирует порядок признания групп граждан экстремистскими формированиями.

«Следует различать указанную новеллу и существующий порядок признания информационной продукции экстремистскими материалами. В последнем случае необходимо решение суда (предусмотрена административная ответственность), а для признания групп граждан экстремистскими формированиями требуется решение МВД или КГБ (наступает уголовная ответственность)», - говорится в комментарии.

«Деанонимизация администраторов и наиболее активных подписчиков экстремистских телеграм-каналов и чатов практически завершена. Продолжается документирование всех размещаемых в мессенджерах и соцсетях сообщений, побуждающих к экстремистской деятельности, а также других действий интернет-пользователей по созданию протестной активности», - также сказано в сообщении.

«Работа по привлечению участников экстремистских формирований к уголовной ответственности будет вестись точечно, с учетом роли каждого участника, исходя из собранных доказательств», - сообщает МВД со ссылкой на ГУБОПиК.