Силовики целенаправленно отслеживали негативные комментарии о гибели сотрудника КГБ РБ

Белорусские силовики целенаправленно отслеживали негативные комментарии о гибели сотрудника КГБ в перестрелке на Якубовского и даже запустили бот, позволяющий принимать сообщения о таких комментариях от других граждан.

"Мы только за день установили более двух сотен таких негодяев. Более того, мы запустили специальный бот для того, чтобы граждане могли такую информацию нам дать", - заявил в эфире белорусского ТВ замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич.

«За сутки только в ОВД обратились более 2 тыс. граждан. И для нас была очень важна их реакция, а реакция была простой, человеческой. То есть люди выражали соболезнование, просили и требовали защитить их от таких виртуальных борцов и давали нам информацию», - уточнил он.

По словам Казакевича, авторы негативных комментариев были задержаны.

«И это абсолютно нормально, по которой мы этих негодяев находили», - сообщил замминистра.

По данным телеграм-канала волонтеров «Списки задержанных», в период с 29 по 30 сентября были задержаны более 110 человек, минимум 10 человек были задержаны 1 октября.