Компания семьи Олексина сменила название

Попавшая под санкции ЕС и США белорусская компания «Энерго-Оил-Инвест», собственниками которой выступают члены семьи близкого к Лукашенко Алексея Олексина, сменила название.

Согласно данным Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с сентября компания называется «Грантло».

Решение, судя по всему, принято с целью облегчить санкционное давление на бизнес, но смена названия в случае санкций, особенно со стороны США, ничем не поможет.

Как сообщалось, санкции также введены против таких семейных компаний Олексина как «Интер Тобакко» и «Белнефтегаз».