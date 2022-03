Cisco приостановила деятельность в России и Беларуси

Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc приостановил все бизнес-операции в России и Беларуси из-за российского вторжения в Украину.

"Cisco останавливает все бизнес-операции в России и Белоруссии и сосредоточится на поддержке наших сотрудников, клиентов и партнеров в Украине, а также будет предоставлять гуманитарную помощь и усиливать меры по защите украинских организаций от киберугроз. Мы поддерживаем Украину", - говорится в письме главного исполнительного директора компании Чака Роббинса в письме сотрудникам, передает Интерфакс со ссылкой на MarketWatch.

Cisco стала очередной американской компанией, принявшей решение о приостановке или ограничении деятельности на территории РФ из-за ситуации вокруг Украины. Среди этих компаний Apple Inc., Oracle Corp., Boeing Co., Exxon Mobile Corp. и Walt Disney Co.