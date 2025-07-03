В Беларуси пересмотрели требования к сканированию кодов маркировки на кассах

Правительство и Национальный банк Беларуси пересмотрели требования к работе кассового оборудования. Соответствующее постановление подписали премьер Александр Турчин и глава Нацбанка Александр Егоров.

Как поясняет пресс-служба правительства, постановление позволит минимизировать возникшие с 1 июля 2025 года сложности в торговых объектах, связанные с необходимостью одновременного сканирования при продаже товаров наносимых на них идентификационных знаков в виде линейного штрихового кода (GTIN) и QR-кода (наносится в рамках действующей в стране системы маркировки товаров)

В зависимости от вида товара он может быть промаркирован национальным QR-кодом или QR-кодом, применяемым в соответствии с международными обязательствами - соглашением о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе от 2 февраля 2018 года

Постановление позволит исключить необходимость сканирования национального QR-кода, которым в настоящее время маркируется большинство товаров, в том числе повседневного спроса

В отношении товаров, промаркированных в соответствии с соглашением (молочная продукция, обувь, шины и отдельные товары легкой промышленности (верхняя одежда, белье столовое, постельное и кухонное), в большинстве случаев сохранится обязанность по сканированию только международного QR-кода, поскольку он включает в себя GTIN.