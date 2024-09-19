В Беларуси расширили обязательный перечень товаров для продажи в магазинах

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 46 от 8 июля 2024 года внесены изменения в ведомственный документ от 19 ноября 2020 года № 74 "О перечнях товаров".

"Постановлением устанавливаются перечни товаров, подлежащих включению в обязательный перечень товаров, и одновременно исключаются ассортиментные перечни товаров. При этом перечни товаров, подлежащих включению в обязательный перечень товаров, значительно расширяются, что потребует от субъектов торговли разработки новых обязательных перечней товаров", - говорится в комментарии МАРТ.

Постановление вступит в силу через два месяца после его официального опубликования.