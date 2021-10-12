Последнее обновление: 12.10.2021 09:14

КП сообщила об обвинениях журналисту Можейко

Газета "Комсомольская правда" допустила, что белорусские власти предъявили обвинение журналисту "КП в Беларуси" Геннадию Можейко по статьям УК "Разжигание социальной вражды или розни" и "Оскорбление представителя власти".

"В понедельник, 11 октября, следствие все-таки предъявило нашему коллеге Геннадию Можейко обвинение. Такой вывод можно сделать по тому, что журналист не вышел на свободу, а по белорусским законам обвинение должно быть вынесено не позднее, чем через 10 суток после задержания. Можейко был задержан 1 октября. Предположительно Геннадия обвиняют по двум статьям: ст. 130 УК РБ (Разжигание социальной вражды или розни) и ст. 369 УК РБ (Оскорбление представителя власти)", - сказано в сообщении на сайте газеты.

Как сообщалось, 5 октября "Комсомольская правда" объявила о закрытии представительства в Минске. Мининформ РБ заблокировал доступ к сайту kp.by.

Ранее по теме


<Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Октябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование