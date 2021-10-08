Журналисты Андреева и Чульцова получили Лейпцигскую премию за свободу СМИ

Находящиеся за решеткой в тюрьме белорусские журналистка Екатерина Андреева (Бахвалова) и Дарья Чульцова в пятницу, 8 октября, заочно получили одну из престижных медийных наград Германии - Лейпцигскую премию за свободу СМИ.

Работа журналистов «дала возможность услышать голос свободной журналистики в автократическом режиме», говорится в заявлении Медиа-фонда Лейпцигского сберегательного банка. В заявлении говорится, что за свою работу 27-летняя Бахвалова и 24-летняя Чульцова «вынуждены страдать от репрессий режима, как и многие другие». Фонд призвал белорусские власти освободить журналистов.

Согласно заявлению, награда является «знаком поддержки всех работников СМИ, а также деятелей гражданского общества - не только в Беларуси». Денежная часть приза составляет 10 тысяч евро каждому победителю.

Лейпцигская премия за свободу СМИ вручается ежегодно с 2001 года вечером 8 октября накануне годовщины прошедшей 9 октября 1989 года решительной демонстрации против режима ГДР. Премия вручается работникам СМИ, которые усердно трудятся во имя свободы и будущего журналистики.

Екатерина Андреева и Дарья Чульцова были задержаны 15 ноября 2020 года во время прямой трансляции митинга памяти погибшего белорусского активиста Романа Бондаренко.

Белорусские власти приговорили девушек к двум годам лишения свободы по обвинению в «организации и подготовке акций, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них».