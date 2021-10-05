«Комсомольская правда» уходит из Беларуси

Российское издание «Комсомольская правда» приняла решение о закрытии своего дочернего проекта «Комсомольская правда в Беларуси».

«Проанализировав события последнего года и особенно последней недели, «Комсомольская правда» приняла решение закрыть свое представительство в Минске ЗАО «БелКП-ПРЕСС». Всем сотрудникам будут выплачены денежные компенсации или предложена работа на других предприятиях КП», - говорится в официальном сообщении редколлегии издания, опубликованном на сайте «Комсомольской правды».