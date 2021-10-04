МВД РБ утверждает, что Можейко был задержан на территории Беларуси

МВД РБ утверждает, что журналист «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко был задержан на территории Беларуси.

«В связи с многочисленными запросами журналистов сообщаем, что указанный гражданин был задержан 1 октября белорусскими правоохранительными органами на территории нашего государства в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) и ст. 369 (оскорбление представителя власти) УК Республики Беларусь», - заявил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

«Насколько нам известно, гражданин Можейко выехал с территории Беларуси в Российскую Федерацию, где предпринимал попытку вылететь в третью страну. Однако с учетом принятого ранее российскими правоохранительными органами решения о нежелательности пребывания на территории этой страны, правоохранительными органами Российской Федерации было отказано ему в выезде с территории Российской Федерации и предписано убыть с территории данного государства. Можейко в установленном порядке выехал с территории России и прибыл в Республику Беларусь, где в последующем был задержан», – рассказал Бегун.

Ранее сообщалось, что Можейко был задержан в Москве и передан белорусским правоохранительным органам. Сегодня в СМИ прошла информация, что Можейко был задержан в Москве сотрудниками КГБ РБ и доставлен в Беларусь.