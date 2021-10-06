Пять стран ЕС призвали расследовать скачок цен на газ

Пять государств Евросоюза призывают провести расследование в связи с беспрецедентным скачком цен на газ и как можно скорее снизить зависимость от стран, которые его экспортирует.

В совместном заявлении, опубликованном в среду, Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция отмечают «драматический рост» стоимости газа и, как следствие, финансовой нагрузки на граждан и бизнес, которым приходят рекордные по размерам счета за электроэнергии.

«Необходим общий подход на европейском уровне и инструмент, который позволил бы координировать национальные действия и немедленно реагировать на резкие скачки цен», - говорится в документе, которые от Франции и Испании подписали министры экономики, а от других стран - министры финансов.

«В отношении работы европейского газового рынка необходимо провести расследование, чтобы выяснить, почему текущих газовых контрактов оказалось недостаточно. Нам также нужно разработать общие правила для запасов газа <…> и лучше координировать наши закупки», - говорится в документе, передает finanz.ru

Кроме того, авторы призывают реформировать рынок электроэнергии и привязать цены к средней себестоимости ее производства, а также «сфокусироваться на достижении энергетической независимости».

Для этого нужно «инвестировать в диверсификацию поставок энергоносителей и как можно скорее снизить зависимость от стран-экспортеров газа», говорится в документе.

С начала год спотовые цены на газ в Евросоюзе взлетели на 580%: начиная год на отметках ниже 300 долларов, в конце августе они добрались до 600 долларов, в сентябре пробили 1000 долларов, а во вторник, 5 октября, установили очередной рекорд - 1455 долларов за тысячу кубов.

На фьючерсном рынке не осталось газа дешевле 1000 долларов вплоть до конца отопительного сезона.

Газовое ралли началось с резкого (на 20%) сокращения поставок СПГ, который трейдеры массово увозят в Азию, где цены выше. А летом масла в огонь начал подливать «Газпром». В июле холдинг сократил поставки на 10%, в августе повернула вентиль на трубопроводе «Ямал-Европа» и прекратил продажи газа через электронную торговую платформу (ЭТП) на весь предстоящий год.

В сентябре «Газпром» на 12% сократил транзит через Украину, а с октября снова урезал поставке по «Ямал-Европе», забронировав только треть мощности.