Цена на газ в Европе преодолела отметку в $590 за 1 тыс. куб. м

Цена на газ в Европе в ходе торгов в понедельник преодолела отметку в $590 за 1 тыс. куб. м., свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах утром 30 августа достигла $592 или 49 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

К настоящему моменту цена снизилась до около $586 за 1 тыс. куб. м, передает ТАСС.

На прошлой неделе цена газа в Европе достигла пиковых $580 за 1 тыс. куб. м и выше, однако затем в течение нескольких дней она упала почти на $100 - сначала на фоне появившихся ложных данных о якобы начавшихся поставках газа по «Северному потоку - 2», а затем на сообщении «Газпрома» о возможных поставках 5,6 млрд куб. м газа по «Северном потоку - 2» уже в 2021 г.