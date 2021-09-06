Цена газа в Европе превысила $650 за 1 тыс. кубометров

Цена на газ в Европе в ходе торгов в понедельник преодолела отметку в 650 долларов за 1 тыс. кубометров.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах 6 сентября достигала 654,1 доллара за 1 тыс. куб. м, или 53,68 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч), сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

К настоящему момент рост цены газа несколько замедлился, но его стоимость в Европе продолжает оставаться в районе 650 долларов за 1 тыс. куб. м. Всего с начала торгов 1 сентября цена газа выросла на 3%.