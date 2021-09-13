Последнее обновление: 13.09.2021 12:01

Польша ограничила прием нефти по северной ветке "Дружбы"

Польша с 11 по 14 сентября ограничила прием нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба" из-за заполненности хранилища НПЗ Шведт.

"С 11 по 14 сентября введено ограничение на прием по северной ветки магистрального нефтепровода "Дружба" на Адамовой Заставе польской стороной из-за полностью заполненного хранилища НПЗ Шведт", - сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин, передает ТАСС.

На прошлой неделе Демин сообщал о том, что "Белнефтехим" приостановил прокачку нефти по "Дружбе" до 13 сентября в направлении Словакии и Венгрии из-за приема нефти по трубопроводу "Одесса - Броды".

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