Польша ограничила прием нефти по северной ветке "Дружбы"

Польша с 11 по 14 сентября ограничила прием нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба" из-за заполненности хранилища НПЗ Шведт.

"С 11 по 14 сентября введено ограничение на прием по северной ветки магистрального нефтепровода "Дружба" на Адамовой Заставе польской стороной из-за полностью заполненного хранилища НПЗ Шведт", - сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин, передает ТАСС.

На прошлой неделе Демин сообщал о том, что "Белнефтехим" приостановил прокачку нефти по "Дружбе" до 13 сентября в направлении Словакии и Венгрии из-за приема нефти по трубопроводу "Одесса - Броды".