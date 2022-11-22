Беларусь просит "Транснефть" повысить тариф на транзит нефти на 39%

Белорусские власти предложили российской компании "Транснефть" согласовать повышение тарифа на транзит нефти через территорию Беларуси на 39% с 1 января 2023 года.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

Белорусская сторона предложила увеличить тариф "в связи с ожидаемым снижением грузооборота по белорусской системе нефтепроводов примерно в два раза в следующем году", сказал представитель компании.

С 1 февраля 2022 года Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) РБ по согласованию с ФАС России повысило на 7,4% тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба", расположенным на территории республики. Белорусская сторона предлагала повысить тариф на транзит нефти на 24,5%.

В соответствии с утвержденной на межправительственном уровне методикой, в случае отсутствия согласованного сторонами решения по повышению тарифов на прокачку нефти по территории Беларуси, тариф повышается на прогнозный уровень инфляции в России плюс 3 процентных пункта не позднее 1 февраля.

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в России на 2022 год на уровне 12-12,4%, на 2023 год - 5,5%. Банк России ожидает инфляцию в стране в 2022 году в интервале 12-13%, в 2023 году - в интервале 5-7%, в 2024 году - на уровне таргета в 4%.