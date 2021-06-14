Беларусь возобновила прокачку нефти по «Дружбе» в Польшу

Поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» из Беларуси в Польшу возобновились после короткого планового ремонта.

Об этом сообщила представитель пресс-службы польской компании - оператора нефтепроводов PERN (ПЕРН) Катажина Красиньская, передает ТАСС.

«Я подтверждаю», - сказала она, отвечая на просьбу прокомментировать данные о возобновлении прокачки, распространенные компанией «Гомельтранснефть Дружба» на официальном сайте.

Ранее официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин информировал о том, что «Гомельтранснефть» с полудня 9 июня останавливает на четверо суток прокачку нефти в направлении Адамовой Заставы (Польша) для проведения работ на белорусском участке нефтепровода «Дружба».

По информации «Гомельтранснефть Дружба», в ходе ремонта был заменен участок трубопровода диаметром 600 мм и протяженностью 250 метров. «Работы направлены на повышение надежности магистрального нефтепровода (МН) на участке ЛПДС «Мозырь» - государственная граница с Республикой Польша. В настоящее время МН Мозырь - Брест работает в штатном режиме», - указано в сообщении.

Ежегодно PERN, которая осуществляет функции оператора польского участка трубопровода, перекачивает в национальную систему около 50 млн тонн нефти из России, управляя сетью нефтепроводов протяженностью 2,6 тыс. км, а также располагает хранилищами объемом 3,5 млн кубометров и нефтяным портом в Гданьске мощностью 40 млн тонн нефти в год. PERN осуществляет поставки на два НПЗ в Польше - в Плоцке ("Орлен") и Гданьске ("Лотос"), а также на два НПЗ в Германии - в местностях Шведт и Шпергау.