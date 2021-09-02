Последнее обновление: 02.09.2021 10:41

В Беларуси в августе не менее 136 человек были осуждены по «протестным» делам

В Беларуси только в августе 2021 года по «протестным» уголовным делам были осуждены не менее 136 человек.

Такие данные августовского мониторинга ситуации с правами человека в Беларуси публикует правозащитный центр «Весна».

Кроме того, имеются данные о задержании не менее 209 человек. Всего за август судами наложено не менее 29 штрафов на общую сумму 1 584 базовых величин (около 52,5 тысяч белорусских рублей) и не менее 81 административных арестов общей продолжительностью в 1 248 суток.

«В конце августа в Беларуси ликвидированы или находятся в процессе ликвидации около 200 некоммерческих организаций», - также говорится в мониторинге.

Количество политзаключенных по состоянию на 1 сентября составило 653 человека и продолжает расти. В изоляторах и колониях продолжают удерживаться 26 журналистов и сотрудников СМИ.

За август признаны экстремистскими более 20 телеграм-каналов и групп в социальных сетях социально-политической тематики.

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