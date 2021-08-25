Последнее обновление: 25.08.2021 11:42

Учитель в Сморгони приговорен к 1,5 годам колонии за ролик о Конституции

Суд приговорил учителя из Сморгони к полутора годам колонии общего режима за показ на уроке видеоролика про Конституцию.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», 46-летний учитель Андрей Петровский в марте на уроке обществоведения показал 11-классникам видеоролик «Конституция ушла в проституцию!" с логотипом, который признан в Беларуси экстремистским.

Один из учеников класса, сын местной чиновницы, снял это на мобильный телефон и выложил запись в “семейный чат”.

Учителя вскоре уволили и возбудили дело за клевету в отношении президента, поскольку ролик "содержит заведомо ложную информацию, порочащую президента".

Петровский вину не признал. Его задержали в зале суда.

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