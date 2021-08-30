Последнее обновление: 30.08.2021 17:16

Генпрокуратура РБ закрыла дело компании «PandaDoc»

Генпрокуратура Беларуси прекратила производство по уголовному делу в отношении сотрудников компании «PandaDoc», которым «инкриминировалось мошенничество в особо крупном размере».

«Рабцевич Д.Г., будучи директором ООО «Пандадок», и Кувшинов В.Г., занимавший должность проектного менеджера, действуя совместно с неустановленными лицами, обеспечили изготовление и представление в территориальную инспекцию МНС необоснованного заявления о возврате разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг). В данном заявлении содержались ложные сведения о сделках общества по реализации ТМЦ» - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Отмечается, что налоговая вернула на расчетный счет предприятия более 38 тыс. рублей.

«…обвиняемые признали свою вину в полном объеме и дали показания об обстоятельствах преступления. Возместили причиненный ущерб и уплатили уголовно-правовую компенсацию в размере свыше 77 тыс. рублей», - также сказано в сообщении.

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