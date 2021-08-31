В Бресте осудили еще одну группу участников протестов против фальсификации итогов выборов

Суд Ленинского района Бреста вынес обвинительные приговоры двенадцати участникам протестов против итогов состоявшихся в августе прошлого года президентских выборов, признав их виновными в грубом нарушении общественного порядка и хулиганстве.

"30 августа судом рассмотрено уголовное дело в отношении 12 лиц, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 342 ("Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них") и трех лиц, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 339 ("Хулиганство")", - говорится в сообщении Верховного суда РБ.

Решением суда ряд обвиняемых приговорены к различным срокам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, некоторые - к ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Это уже шестая партия осужденных по так называемому «хороводному» делу. По данным белорусских правозащитников, по делу в Бресте уже осудили более 80 человек.

Акция против фальсификации итогов президентских выборов прошла в центре Бреста 13 сентября. Участники перекрыли движение транспорта на одном из перекрестков и устроили на нем хороводы и танцы. Силовики применили водомет для разгона протестующих.