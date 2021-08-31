Последнее обновление: 31.08.2021 13:17

Лукашенко и Путин 9 сентября подпишут все дорожные карты интеграции (Добавлено)

На запланированной на 9 сентября рабочей встрече в Москве Путин и Лукашенко подпишут все дорожные карты интеграции России и Беларуси.

Об этом сегодня заявил посол Беларуси в РФ Владимир Семашко.

"Мы, слава богу, спустя три года находимся на финише, когда из 28 карт осталась одна. Последнюю, я думаю, мы 7-го числа дожмем, и уже 9-го числа президенты встречаются в Москве, где будут подписаны все дорожные карты и карты развития углубления интеграции", - сказал Семашко на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевыми и вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование