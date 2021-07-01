Последнее обновление: 01.07.2021 12:00

Лукашенко безразличен почти половине россиян – опрос

Почти половина россиян (48%) относится к Лукашенко с безразличием, 37% - скорее хорошо, 10% - скорее плохо, свидетельствуют данные опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

При этом, 51% россиян считает, что Путин относится к Лукашенко скорее положительно, с доверием, 17% - что скорее отрицательно, с недоверием.

53% опрошенных считают, что между Россией и Беларусью скорее хорошие отношения, а 15% говорят, что скорее плохие.

29% полагают, что они улучшаются, и лишь 9% считают, что ухудшаются, в то время как 40% не видят никаких изменений в отношениях.

66% опрошенных полагают, что российские власти стремятся к сближению с Беларусью, 53% - что белорусские с Россией.

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