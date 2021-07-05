Головченко: Идет согласование технических моментов в подготовке союзных программ

Беларусь и Россия в ближайшие месяцы завершат подготовку пакета союзных интеграционных программ, осталось согласовать технические моменты, утверждал в вечернем эфире зомбоящика премьер РБ Роман Головченко.

«Фактически речь идет уже о согласовании технических моментов… Практически еженедельно проходят встречи. И есть уверенность, что в оставшиеся месяцы (до 2030 года? – ред.) весь пакет союзных программ будет сформирован», - сказал Головченко.

По его словам, «от этого выиграют все, а в первую очередь - белорусские производители, которые получат равные условия работы с российскими предприятиями».

Кроме того, в Беларуси и России поймут, как «совместно развивать промышленность, сельское хозяйство», «чтобы уйти от всех проблем, когда мы тратили деньги на создание одних их тех же компетенций».