В России назвали историческим одобрение 28 союзных программ с Беларусью

Интеграционные договоренности России и Беларуси можно назвать историческими, они выводят отношения двух стран на принципиально новый уровень.

Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

"Без преувеличения это решение можно назвать историческим. Интеграционные договоренности выводят российско-белорусские взаимоотношения на принципиально новый уровень, открывают дорогу для формирования единого экономического пространства, проведения общей макроэкономической политики, дают четкие ориентиры для совместной работы в самых разных сферах - от промышленности и энергетики до транспорта и АПК", - сказал Мишустин.

По его словам, одобрение 28 программ развития Союзного государства - "это важный и большой шаг вперед".

"Объединив свои экономические потенциалы, Россия и Беларусь смогут добиться больших успехов как на внутреннем рынке, так и в международной торговле. Бизнес двух стран сможет запустить новые перспективные проекты, а у наших граждан будут равные возможности для работы, получения социальной поддержки, доступа к образованию"…

Но, "принятие этих документов - значимый, но далеко не финальный этап на пути формирования единого экономического пространства", - признал Мишустин, добавив, что предстоит большая работа, прежде всего, в таможенной, налоговой сферах, в унификации платежных систем. Кроме того, предстоит запустить ряд решений для углубления взаимодействия на транспорт, в торговле, туризме, коммуникационных сетях и в других областях.