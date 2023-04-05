Последнее обновление: 05.04.2023 14:12

ISW: Путин будет принуждать Лукашенко к более глубокой интеграции

В ежедневном бюллетене вашингтонского Института изучения войны (ISW) среди прочих тем обсуждаются встречи Путина и Лукашенко, которые пройдут 5-6 апреля.

Аналитики Института прогнозируют, что в ходе этих встреч Владимир Путин будет принуждать Александра Лукашенко к "дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства", что означает новые уступки России со стороны Беларуси.

"Кремль может оказывать давление на Беларусь для получения больших интеграционных уступок под лозунгом защиты Союзного государства от заявленных западных военных и/или террористических угроз", — подчеркнули в ISW.

Ранее по теме


<Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Апрель 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование