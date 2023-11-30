Россия и Беларусь подготовили план интеграции на ближайшие три года

Правительства России и Беларуси подготовили проект основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства еще на три года.

Проект обсуждался в среду на заседании Совета министров Союзного государства, утвердить его должны Путин и Лукашенко, пишет КоммерсантЪ.

План на предыдущую трехлетку (до 2023 года) выполнен на 90% — это более чем 990 согласованных мероприятий, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Новый план содержит меры для объединения энергетических и транспортных рынков, выравнивания условий конкуренции и защиты прав потребителей, сообщили в Минэкономики РФ.

«Обсуждается и гармонизация мер поддержки промышленности — российская сторона предлагает подготовить нормативную базу для введения единых требований к локализации выпускаемой продукции, в Минске же рассчитывают на «полностью безбарьерный» доступ производителей к госзакупкам и субсидиям», - пишет издание.

Премьер РБ Роман Головченко также предложил согласовать единые меры для защиты внутреннего рынка двух стран и «продвижения отечественного софта». Пока доступ к госзакупкам фактически ограничен проблемой признания электронной цифровой подписи (ЭЦП) — для этого требуется подписание отдельного международного договора. Проблема не разрешена и на уровне ЕАЭС — ранее в ЕЭК предлагали наделить совет комиссии полномочиями по регулированию взаимного признания ЭЦП.

Спрос на продукцию белорусских производителей, впрочем, поддерживает и дефицит на российском рынке — «компании активно размещают заказы на белорусских предприятиях», заявил Роман Головченко, отметив, что увеличение поставок в Россию позволило «заместить потери выпадающего экспорта Беларуси в недружественные страны более чем на 80%».

Объем российских инвестиций в страну за год вырос на треть — на РФ приходится более 60% всех иностранных инвестиций в союзную республику. Для поддержки совместных инвестпроектов в ноябре 2005 года Минск получил кредит в размере 105 млрд руб.