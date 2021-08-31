ЕС осуждает репрессии Минска против НГО и независимых СМИ

Европейский Союз выступил с осуждением продолжающихся репрессий, которые белорусские власти применяют против гражданского общества, в частности в отношении независимых СМИ и их журналистов.

Об этом заявил в понедельник, 30 августа, официальный представитель Европейской службы внешнеполитической деятельности (ЕСВД) Петер Стано.

Напомнив о том, что 27 августа режим в Минске распорядился закрыть крупнейшую независимую журналистскую организацию в Беларуси - Белорусскую ассоциацию журналистов, представитель ЕСВД подчеркнул, что этот шаг стал лишь одним из ряда "систематических и продолжающихся репрессий против всех независимых голосов в стране", передает DW.

Он также отметил, что беспощадные преследования неправительственных организаций и правозащитников, в том числе рейды в частные дома, многие граждане были арестованы по серьезным обвинениям, говорится в заявлении.

В Брюсселе обращают внимание на то, что среди 649 граждан Беларуси, признанных политзаключенными, 27 являются сотрудниками СМИ.

"ЕС решительно осуждает эти продолжающиеся репрессии, призывает власти Беларуси прекратить их, соблюдать свои международные обязательства и обязанности в рамках ООН и ОБСЕ и, наконец, уважать права человека и основные свободы своего собственного населения, - говорится в заявлении европейского внешнеполитического ведомства. - ЕС продолжает стоять на стороне народа Беларуси и будет продолжать поддерживать его гражданское общество, включая независимые и свободные СМИ".