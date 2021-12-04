Макей предлагает Западу новый сезон политической оттепели

Глава МИД Беларуси Владимир Макей, побывав на заседании СМИД ОБСЕ в Стокгольме, предлагает Западу очередной сезон политической оттепели.

«… надо всем остановиться и уже думать над тем, как прекратить дальнейшее нагнетание напряженности и дальнейшее раскручивание спирали, связанной с эскалацией ситуации", - заявил Макей.

"Мы готовы к этому. Мы внесли конкретные предложения", - добавил он, утверждая, что многие западные коллеги высказывают подобное мнение.

Это уже будет 4-й сезон о политической оттепели в отношениях режима Лукашенко с Западом, традиционно заканчивающейся очередными сфальсифицированными выборами и брутальной зачисткой протестного электората.

"Понятно, что это не произойдет одномоментно, в одночасье, но мы уже проходили это», - подтверждает сказанное вше Макей. – «Я считаю, что всегда есть возможность выхода из любой ситуации, в том числе из той сложной ситуации, в которой оказались сейчас отношения между Беларусью и Европейским союзом».

На, да, не в первый раз, есть уже опыт… Потепление должно начаться с прекращения дальнейших санкций.

"С нашим заявлением о том, что через санкционное противостояние никто никогда не достигнет своих целей, согласны очень многие. Не все, но очень многие. И у здравомыслящих людей здесь, у здравомыслящих коллег есть понимание, как я сказал, что надо постараться найти такие пути коммуникации, которые позволят выйти из этой ситуации. Потому что в конечном итоге никто не окажется в выигрыше", - пытается прагматично рассуждать Макей.

"Беларусь рискует потерять государственность, если санкционное давление будет продолжаться. Хотя мы сделаем все, чтобы такого не случилось, а Европейский союз навсегда потеряет Беларусь. И я думаю, что это абсолютно не в интересах Европы", - приводит он якобы убойные аргументы.

Но вот о чем прямо не хочет говорить Макей, так это о том, что оттепель подразумевает признание легитимности действующего в Беларуси режима, понятно, что не одномоментно, в одночасье, «но мы уже проходили это».