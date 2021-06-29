Последнее обновление: 29.06.2021 16:57

ЕС: Отказ от "Восточного партнерства" послужит дальнейшей изоляции Беларуси

Евросоюз сожалеет о решении режима Лукашенко приостановить участие Беларуси в инициативе Европейского Союза "Восточное партнерство" (ВП).

Об этом заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали, передает DW.

Решение Минска послужит лишь "дальнейшей изоляции Беларуси и является еще одной демонстрацией пренебрежительного отношения режима к белорусскому народу, который пользуется преимуществами сотрудничества и различными программами в рамках "Восточного партнерства", подчеркнула Массрали.

Отдельно представитель внешнеполитической службы ЕС остановилась на ситуации, в которой главе представительства Евросоюза в Беларуси Дирку Шубелю (Dirk Schuebel) предложили выехать в Брюссель "для консультаций". По словам Набилы Массрали, белорусские власти тем самым "сделали еще один шаг к самоизоляции".

"Сохранение открытых каналов коммуникации имеет решающее значение во время кризиса. Это всегда было нашим намерением", - резюмировала она.

В свою очередь председатель Евросовета Шарль Мишель написал в Twitter, что, приняв данное решение, Беларусь сделала "еще один шаг назад".

"Это приведет к дальнейшей эскалации напряженности и окажет явное негативное влияние на народ Беларуси, лишив его возможностей, предоставляемых нашим сотрудничеством", - подчеркнул он.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что - несмотря на решение режима Лукашенко - Брюссель готов продолжать работать "с белорусским народом для укрепления связей, развития регионального сотрудничества и решения совместных задач".

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