Зарубежные дипломаты заметили, что кризис в Беларуси нарастает

Кризис в Беларуси нарастает, усилилось преследование оппозиции, СМИ, гражданского общества и общества в целом, в том числе польской общины в Беларуси.

Об этом говорится в заявлении представительства ЕС в Беларуси по итогам встречи послов ЕС, Великобритании, Японии и США с главой МИД РБ В.Макеем.

«Главы дипломатических миссий Европейского союза, Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Японии воспользовались случаем, чтобы напомнить о позиции своих правительств в отношении ситуации в стране и о имеющихся средствах достижения мирного и устойчивого разрешения политического кризиса и кризиса в области прав человека, который развивается в Беларуси на протяжении последнего года. Дипломаты отметили, что кризис в Беларуси нарастает: усилилось преследование оппозиции, СМИ, гражданского общества и общества в целом, в том числе польской общины в Беларуси», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи дипломаты поинтересовались о планах белорусских властей в отношении выполнения требований конституции страны и международных обязательств, касающихся фундаментальных прав и свобод, а также верховенства права.

«Дипломаты призвали власти ...немедленно прекратить преследование всех лиц, участвующих в демократическом движении, а также независимых СМИ и гражданского общества; продемонстрировать уважение свободы убеждений, выражения и собраний; немедленно прекратить произвольные задержания, пытки и бесчеловечное обращение в отношении мирных протестующих и политических заключенных; немедленно освободить и реабилитировать всех политзаключенных и несправедливо задержанных; без промедления расследовать нарушения прав человека и привлечь к суду тех, кто санкционировал и совершал акты насилия, пыток, бесчеловечного обращения и незаконные действия, которые привели к телесным повреждениям, травмам, гибели людей, а также к формированию общей атмосферы беззакония в стране; начать заслуживающий доверия и инклюзивный политический процесс, ведущий к свободным и справедливым выборам под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ», - подчеркивается в сообщении.

Вместе с тем, западные послы маякнули Макею «о потенциале позитивного развития соответствующих двусторонних отношений в том случае, если власти Беларуси предпримут осязаемые и значительные шаги по обеспечению соблюдения демократических норм в стране».

Дипломаты подтвердили, что их правительства по-прежнему готовы оказывать поддержку и «способствовать инклюзивному национальному диалогу в Беларуси с целью помочь защитить суверенитет и независимость Беларуси… По мнению трансатлантического сообщества наций, краеугольными камнями суверенитета является согласие (а не подчинение) граждан, социальная солидарность и безопасность, динамичные институты и свободная пресса».

Обсуждались и «хозяйственные» вопросы: главы миссий выразили надежду, что белорусская сторона позволит коллегам из Литвы, Польши, Латвии, Великобритании и США, которых попросили покинуть страну, вернуться в Беларусь.