Последнее обновление: 19.05.2021 11:51

ЕС призвал режим Лукашенко прекратить преследования журналистов

Власти Беларуси должны прекратить преследования журналистов и независимых СМИ, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС в связи с блокировкой интернет-издания tut.by.

В заявлении отмечается, что действия властей РБ в отношении упомянутого сайта, а также других независимых СМИ и журналистов "демонстрируют полное пренебрежение белорусскими властями свободой выражения мнений".

"Эти действия белорусских властей противоречат основным международным обязательствам, взятым Белоруссией, в том числе в рамках ООН и ОБСЕ. Преследование журналистов должно прекратиться, и все задержанные должны быть немедленно освобождены вместе со всеми политическими заключенными", - говорится в заявлении.

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