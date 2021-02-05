Европейский союз продолжает твердо стоять на стороне народа Беларуси - заявление

Евросоюз призвал белорусские власти освободить политзаключенных, журналистов и всех произвольно задержанных лиц, а также начать «подлинный, всеобъемлющий национальный диалог».

Об этом говорится в совместном заявлении Высокий представителя ЕС Жозепа Борреля и комиссара по политике соседства и расширению Оливера Вархеи по случаю Дня солидарности с Беларусью (7 февраля).

«Европейский союз продолжает твердо стоять на стороне народа Беларуси. Власти должны прислушаться к настойчивым призывам обеспечить демократическое будущее и соблюдение фундаментальных свобод и прав человека. Необходимо немедленно прекратить насилие над мирными демонстрантами. Все произвольно задержанные лица, в том числе политические заключенные и журналисты, должны быть немедленно и безоговорочно освобождены. Все виновные в нарушениях прав человека должны быть привлечены к ответственности», - говорится в заявлении.

«ЕС продолжает призывать к скорейшему началу подлинного, всеобъемлющего национального диалога и последующим новым, заслуживающим доверия и прозрачным выборам, чтобы положить конец политическому кризису, уважая волю народа Беларуси. ЕС увеличил помощь народу Беларуси и готов поддержать демократическую Беларусь различными средствами, в том числе посредством всеобъемлющего плана экономической поддержки», - подчеркивается в заявлении.