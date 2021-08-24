Минобр Беларуси ужесточил правила аттестации учащихся средней школы

Министерство образования Беларуси накануне нового учебного года ужесточило правила аттестации учащихся средней школы, принимая во внимание нюансы посещаемости занятий школьниками на фоне пандемии коронавируса.

В частности, постановлением №170 от 11 августа 2021 года ведомство утвердило поправки в Правила проведения аттестации учащихся и разрешило оценивать текущую успеваемость учащегося записью «не аттестован» .

«Текущая аттестация учащихся может осуществляться в устной, письменной и практической формах. Допускается сочетание указанных форм», - говорится в документе.

«6. При невозможности оценить результаты учебной деятельности по причине пропусков учебных занятий по уважительным причинам в течение четверти учащийся не аттестуется по всем или отдельным учебным предметам. При этом таким учащимся за четверть вносится запись «не аттестован», - сказано в документе

« При невозможности оценить результаты учебной деятельности по учебному предмету… учащийся не аттестуется по данному учебному предмету. При этом таким учащимся за четверть вносится запись «не аттестован»».

Внесены поправки в правила аттестации учеников, посещающих занятия:

«Текущая аттестация учащихся проводится на учебных занятиях с выставлением отметок. Периодичность оценивания результатов учебной деятельности каждого учащегося определяется педагогическим работником в зависимости от специфики учебного предмета и изучаемого учебного материала, методов, форм и технологий обучения, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется при наличии не менее трех отметок (кроме тех учебных предметов, которые стоят в расписании один раз в неделю). При этом по учебным предметам, по которым предусмотрена текущая аттестация в письменной или практической форме, промежуточная аттестация осуществляется при наличии не менее одной отметки по итогам текущей аттестации в письменной или практической форме», - уточняется в документе.

«Промежуточная аттестация учащихся, за исключением учащихся I–II классов, проводится как среднее арифметическое текущих отметок с применением правил математического округления. Текущая и промежуточная аттестация учащихся I–II классов осуществляется на содержательно-оценочной основе, которая предполагает словесную оценку результатов учебной деятельности учащихся, без выставления отметок».

Министерство также утонило порядок выставления годовых оценок учащимся.

«Итоговая аттестация по завершении учебного года проводится при наличии положительных отметок не менее чем в одной четверти. Итоговая аттестация по завершении учебного года осуществляется как среднее арифметическое отметок по итогам промежуточной аттестации с применением правил математического округления. Причем, если в одной или нескольких четвертях учащийся не аттестован по уважительной причине (болезнь, оздоровление, переезд, иное), подтвержденной документально, то среднее арифметическое вычисляется только с учетом тех четвертей, в которых отметки выставлены в баллах. Если в одной или нескольких четвертях учащийся не аттестован без уважительной причины, то это приравнивается к нулю и итоговая аттестация по завершении учебного года осуществляется как среднее арифметическое с учетом отметок по итогам промежуточной аттестации всех четвертей», - сказано в документе.

«При проведении промежуточной и итоговой аттестации по завершении учебного года по учебному предмету «Физическая культура и здоровье» учащимся, которые занимаются в специальной медицинской группе или в группе лечебной физической культуры, выставляется отметка «зачтено». Учащимся, которые по состоянию здоровья временно или постоянно освобождены от учебных занятий по учебным предметам «Физическая культура и здоровье» или «Трудовое обучение», соответственно за четверть, учебный год вносится запись «освобожден(а)». При проведении текущей, промежуточной и итоговой аттестации по завершении учебного года по учебному предмету «Искусство (отечественная и мировая художественная культура)» выставляется отметка «зачтено», «не зачтено».