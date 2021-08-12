Лукашенко назвал стоимость разработки «отечественной» вакцины против коронавируса

Приехавший на запуск на "БелВитунифарме" «производства» антиковидной вакцины Лукашенко озвучил пару цифр из лукавой арифметики белорусских властей, включая стоимость разработки «отечественной» вакцины.

В частности, Лукашенко заявил, что Беларусь потратила на борьбу с коронавирусом и Covid-19 $750-800 млн бюджетных денег.

«Плюс почти столько - сами организации всех форм собственности. Наша небогатая страна вложила ресурсы по всем направлениям - надбавки врачам, закупка лекарств и вакцин, организация производства масок, дезинфицирующих средств. Мы бесплатно прививаем свое население и за небольшие деньги принимаем на прививку всех желающих иностранцев", - сказал Лукашенко.

Заметная часть этой суммы сформирована за счет вынужденных доплат медицинским работникам, чтобы сдержать возможную волну трудовой миграции на фоне повышенных заработков медработников в соседних стран и не получить в стране «ковидный холокост». Еще солидная часть названных затрат носит виртуальный характер и приходится на предоставленные властями всевозможные налоговые, за редким исключением, отсрочки и рассрочки и иные меры, которые отнюдь не освобождают субъектов хозяйствования от исполнения своих обязательств.

Скажем так: власти ни разу не смогли внятно объяснить, каким образом сформирована сумма расходов на борьбу с «короной», которая к тому же на фоне расходов большинства стран мира выглядит просто смешной.

Еще более смешной выглядит ситуация, когда Лукашенко, заявив о потраченных на борьбу с коронавирусом $1,4-1,6 млрд., говорит о финансировании расходов на разработку отечественной вакцины как о некоем подвиге при том, что сама сумма, выделенная пусть и на первом этапе, скорее указывает на промышленный реинжиниринг, нежели на очередной научный прорыв.

"В это непростое время за счет других направлений мы нашли 10 млн. рублей, это только на первый этап, инновационных денег и бюджетных средств в пользу Минздрава и Академии наук. Осталось главное - результат и в заявленные сроки!" – заявил Лукашенко.

«…спрос на этот товар будет, и очень значительный. Не проспим, развернемся - значит быстро получим производство с экспортным потенциалом на сотни миллионов долларов", - потирает руки пенсионер.

Подчиненные Лукашенко из Минздрава и НАН обещают производство «своей» вакцины через год. По оценкам самого пенсионера, вирус «никуда не уйдет в ближайшие годы».