Последнее обновление: 13.06.2021 14:26

Россия разрешила Минздраву РБ использовать 180 тыс доз второго компонента вакцины

Минздрав Беларуси получил из России разрешение на использование произведенных в РБ 180 тыс. доз второго компонента «Спутник-V».

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РБ.

«Минздрав Беларуси получил из России разрешение на использование 180 тыс. доз второго компонента «Спутник-V».…речь идет о вакцине «Спутник-V», которая произведена на мощностях РУП «Белмедпрепараты», - говорится в сообщении.

В стране более 690 тыс. человек получили первую дозу вакцины против коронавируса, из них более 380 тыс. - прошли полный курс вакцинации.

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