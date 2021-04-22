В Беларуси более 211 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19

В Беларуси по состоянию на 21 апреля более 211 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 75 тысяч человек прошли полный курс вакцинации. Об этом сообщил Минздрав.

Если верить ведомству, случаев осложнений после проведенной вакцинации не установлено. Примерно у 10% привитых регистрируются общие (гриппоподобный синдром, повышение температуры тела, головная боль и другие) и местные (уплотнение, болезненность в месте введения вакцины) поствакцинальные реакции в 1-3 сутки после проведенной прививки.

Продолжается реализация первого и второго этапов Национального плана мероприятий по вакцинации против COVID-19. Профилактические прививки проводятся в первую очередь медицинским и фармацевтическим работникам, работникам социальной сферы и сферы образования, лицам старше 60 лет, а также пациентам, имеющим хронические заболевания.

Для вакцинации применяются комбинированная векторная вакцина Гам-КОВИД-Вак (Россия) и вакцина против SARS-CoV-2 (КНР). С 16 апреля используется вакцина Гам-КОВИД-Вак, произведенная на РУП «Белмедпрепараты».