Последнее обновление: 05.05.2021 15:03

Более 400 тыс. человек в Беларуси записались на вакцинацию от короновируса

По данным Республиканского центра гигиены и эпидемиологии и общественного здоровья, на получение вакцины от коронавируса на начало мая в организациях здравоохранения записаны более 400 тыс. человек в целом по стране. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«Количество желающих защититься с помощью вакцинации в настоящее время большое. Для достижения цели, хотелось бы, чтобы вакцинация шла более активными темпами, но у всех стран свои возможности», - отметила в беседе с журналистами заместитель главного врача РЦГЭОЗ Ирина Глинская.

По ее словам, в Беларуси первый компонент вакцины от коронавируса получили более 296 тыс. человек, более 137 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.

В Минздраве подготовлена информационная компания про вакцинацию от коронавируса. Так, например, социальные ролики будут транслироваться по телевидению, нацелены как на осознанное формирование индивидуального иммунитета, так и на создание коллективного.

"Основной посыл всей компании - защищая себя, вы делаете личный вклад, чтобы остановить пандемию коронавируса", - сказала Глинская.

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