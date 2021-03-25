Последнее обновление: 25.03.2021 13:55

Минздрав РБ сообщил о запуске локального производства вакцины «Спутник V»

На производственных мощностях РУП «Белмедпрепараты» начался розлив первых промышленных серий вакцины Спутник V, сообщил Минздрав РБ.

«Розлив производится из полупродукта российской компании АО «Генериум», входящей в структуру АО «Фармстандарт», - говорится в сообщении.

Никто из высокопоставленных белорусских гуру по борьбе с коронавирусным психозом на запуск производства, хотя розлив сложно назвать производством.

Запуск так называемого «розливного производства» вакцины вовсе не означает ее доступность для широких масс страны. В лучшем случае вакцина станет доступной для населения лишь к концу апреля.

«Данная вакцина может быть использована для проведения вакцинации населения, начиная с последней декады апреля после получения результатов контроля качества. Объем выпуска в дальнейшем составит до 500 тыс. доз препарата ежемесячно», - сообщил генеральный директор РУП «Белмедпрепараты» Сергей Беляев.

Урезанный функционал производителя до уровня «разлил – доставил» указывает на то, что Россия не готова раскрывать перед союзником технологию изготовления самой вакцины, точнее полупродукта. Это существенно замедлит разработку Беларусью собственной «оригинальной вакцины».

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