Минздрав Беларуси обещает массовую вакцинацию «как только, так сразу»

Минздрав Беларуси планирует начать массовую вакцинацию население страны уже с апреля, заявил сегодня глава Минздрава РБ Дмитрий Пиневич, однако опроверг себя уже следующим предложением.

«Массовая вакцинация всех желающих начнется с апреля. Никакой проблемы в этом нет. Пока записываем, считаем желающих, их много», - сказал Пиневич.

«Приступим к вакцинации, когда получим свою вакцину в более массовом производстве», - уточнил министр.

«Но до этого завершим вакцинацию, как это делает и весь мир, тех, кто в ней нуждается более всего в рамках своей профессиональной деятельности», - назвал еще одно условие Пиневич.

Он не уточнил, когда начнется «более массовое производство». Пока же, в стране нет вакцины в объемах, необходимых для массовой вакцинации.

"Сегодня в Беларусь пришла партия 40 тыс. доз второго компонента вакцины "Спутник V" из России. Должна прибыть еще одна стотысячная партия (когда, не сказано – ред). Ранее мы уже сообщали о прибытии в Минск китайской вакцины для проведения вакцинации 50 тыс. человек", - напомнил Пиневич.

Выходит, что в апреле стартует не столько вакцинация, сколько запись в очередь на вакцинацию, которая стартует как только, так сразу…