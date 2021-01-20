Тихановская просит Евросоюз помочь беларусам с вакцинацией

Светлана Тихановская обратилась к ЕС с просьбой помочь с кампанией вакцинации граждан Беларуси, которую можно реализовать через Программу развития ООН.

Просьба изложена в письме Тихановской в Еврокомиссию. Как сообщает пресс-служба, в письме также присутствует информация о текущей ситуации с коронавирусом в Беларуси.

«Лукашенко игнорировал рекомендации ВОЗ, были свидетельства, что количество смертей от коронавируса превышает официальную статистику в 10 раз. А в отчете ООН замечен аномальный пик смертности с апреля по июнь 2020-го. При этом сейчас есть практика заражать коронавирусом задержанных протестующих в тюрьмах. Минздрав так и не опубликовал план по вакцине», - перечислила пресс-служба тезисы письма.

При этом, Тихановская призвала ЕС не предоставлять средства режиму Лукашенко напрямую.

«Важно, чтобы такая программа, если она будет реализована, находилась под международным контролем», - отмечается в сообщении.